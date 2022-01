«Μαντάρα» έχουν γίνει όλα στο Κόπα Άφρικα, αφού οι διοργανωτές έκαναν «μυθική» γκάφα παίζοντας λάθος κομμάτι αντί για τον ύμνο της Μαυριτανίας στο ματς με την Γκάμπια.

Μετά τα όσα απίστευτα έγιναν στο Τυνησία-Μάλι, όπου ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη στο 85ο λεπτό, συνέβη ακόμα ένα ανεπανάληπτο περιστατικό στο ματς της Μαυριτανίας με την Γκάμπια.

Συγκεκριμένα παίχτηκε όχι μία αλλά δύο φορές, λάθος κομμάτι αντί για τον εθνικό ύμνο της Μαυριτανίας με αποτέλεσμα ο επιθετικός του Άρη, Αμπουμπακάρ Καμαρά, και οι συμπαίκτες του να τραγουδήσουν a capella τον ύμνο τους…

CAF is hot today.



Wrong national anthem played for Mauritania ahead of Gambia game. #AFCON2021 pic.twitter.com/pSIs8bVbh2