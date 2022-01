Απίστευτα πράγματα έγιναν στο ματς της Τυνησίας με το Μάλι για τους ομίλους του Κόπα Άφρικα, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να… μπερδεύεται και να σφυρίζει τη λήξη στο 85ο λεπτό αρχικά, ενώ μόλις κατάλαβες το λάθος του το παιχνίδι συνεχίστηκε για να λήξει στο 89′ και κάτι! Χαμός από πλευράς Τυνησίας που ζητά επανάληψη του αγώνα.

Απορίες και… γέλιο προκάλεσε η διαιτησία του Τζάνι Σικάουζε από την Ζάμπια, στο ματς της Τυνησίας με το Μάλι για τον 6ο όμιλο του Κόπα Άφρικα. Ο ρέφερι σε ένα ματς με αρκετή δουλειά, αφού καταλόγισε ένα πέναλτι για κάθε ομάδα και απέβαλλε και έναν παίκτη από το Μάλι, «σφύριξε» τη λήξη στο 85ο λεπτό!

Οι πάγκοι, κυρίως από πλευράς Τυνησίας που ήταν πίσω στο σκορ, τον ενημέρωσαν για το λάθος του διαμαρτυρόμενοι, με τον ίδιο να συνεχίζει τελικά την αναμέτρηση μετά από μισή ώρα διαβουλεύσεων και δίνοντας λήξη λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στα 89 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα… Ο Τυνήσιοι ουσιαστικά δεν έπαιξαν τα τελευταία λεπτά, προχωρώντας σε καταγγελία στην Αφρικανική Ομοσπονδία και ζητώντας την επανάληψη του αγώνα.

Ακόμα χειρότερα γίνονται πάντως τα πράγματα αν προστεθεί πως ο εν λόγω διαιτητής ΄χει κατηγορηθεί για διαφθορά στο παρελθόν, λόγω ενός αμφιλεγόμενου πέναλτι που είχε σφυρίξει στα ημιτελικά του Αφρικανικού Champions League το 2018.

Για την ιστορία πάντως το Μάλι νίκησε 1-0 παρ’ ότι έμεινε και με 10 παίκτες. Το γκολ που χάρισε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του Μοχάμεντ Μαγκασουμπά σημείωσε με πέναλτι ο Ιμπραχίμα Κονέ στο 48ο λεπτό. Από την πλευρά της, η Τυνησία είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει από την άσπρη βούλα, αλλά ο τερματοφύλακας του Μάλι, Ιμπραχίμα Μουνκορό, απέκρουσε την εκτέλεση του Ουαχμπί Χαζρί, 13 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα.