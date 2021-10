Περισσότερους από 1000 οπαδούς θα έχει ο ΠΑΟΚ στην έδρα της Κοπεγχάγης, στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής του Conference League. Οι φίλοι της ομάδας έκαναν αισθητή την παρουσία τους, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση στο “Πάρκεν Στέιντιουμ”.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ άρχισαν από νωρίς να κάνουν γνωστή την παρουσία τους στους γύρω δρόμους από το γήπεδο της Κοπεγχάγης και κατά την πορεία τους προς το γήπεδο.

Τα συνθήματα που φώναξαν “ζέσταναν” το κλίμα…

A small stop on the way to the stadium #FCKPAOK #UECL pic.twitter.com/KC8VUtoqaW