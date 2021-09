Ο Τάιλερ Χίρο είναι ένας από τους πιο διάσημους νέους παίκτες στο NBA, καθώς οι φοβερές εμφανίσεις του με τους Μαϊάμι Χιτ στη “φούσκα” του Ορλάντο “εκτόξευσαν” την αξία του.

Ο ίδιος φέρεται να απόλαυσε λίγο παραπάνω τη… ζωή στο Μαϊάμι την περασμένη σεζόν, χάνοντας και τη θέση του στη βασική πεντάδα, έχοντας πολλές… κατακτήσεις στο γυναικείο φύλο.

Η “τρέλα” των κοριτσιών για τον Χίρο αποδεικνύεται και από ένα video που έχει γίνει viral στα social media, όπου μία κοπέλα φαίνεται να έχει ξεχάσει το χειρόφρενο στο αυτοκίνητό της και να το τρακάρει σε τοίχο, στην προσπάθειά της να προλάβει να πάρει ένα αυτόγραφο από το Αμερικανό γκαρντ.

girl get so excited to see Tyler Herro forgets to put car in park and crashes into the wall, her friend was still in the car. EVERYONES OK THOUGH. @raf_tyler not my video( i’m in it tho ) pic.twitter.com/qdQryvh6Wt