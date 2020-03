Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μάικλ Ντίξον, φαίνεται ότι έχει “κολλήσει” στο αεροδρόμιο της Τσεχίας και δεν βρίσκει πτήση για την Ελλάδα, ώστε να βρεθεί δίπλα στη γυναίκα του και τον γιο του.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει κάνει παιδί με Ελληνίδα στη χώρα μας, αλλά πλέον αγωνίζεται εκτός συνόρων, στη Νίμπουργκ, γεγονός που λόγω κορονοϊού έχει κάνει δύσκολη τη ζωή του.

Με μία φωτογραφία στο twitter μάλιστα, έδειξε ότι βρίσκεται στο αεροδρόμιο και ζήτησε βοήθεια για να φθάσει στην Ελλάδα.

«Στο αεροδρόμιο της Πράγας, υπάρχει μία πτήση για τις 12 προς την Αθήνα. Προσπαθώ να έρθω για να είμαι με τον γιο μου. Δεν με ενδιαφέρει να επιστρέψω στις ΗΠΑ μέχρι να του βγάλω διαβατήριο. Υπάρχει πτήση στις 12, αλλά μάλλον είναι ειδική. Παρακαλώ κάποιον να με βοηθήσει να φτάσω στον γιο μου».

In Prague Airport there is a 12pm flight to Athens I am trying to come there 2 be with my son I have no interest in returning home until I get him a United States passport in Greece there is a 12pm flight but I think it’s a special 1 someone please help me get to my son.🇬🇷🇺🇸 pic.twitter.com/paCrQ8JC3E