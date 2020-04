Ο κορονοϊός έχει “πλήξει” σε μεγάλο βαθμό τη Γαλλία και έτσι η Formula 1 δεν θα ξεκινήσει τελικά ούτε με το γαλλικό Γκραν Πρι, που ήταν προγραμματισμένο για τις 28 Ιουνίου.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν και επίσημα την ακύρωση του γαλλικού αγώνα της Formula 1, η οποία δεν έχει πραγματοποιήσει κανέναν από τους 10 πρώτους αγώνες της σεζόν, καθώς ο κορονοϊός δεν της επέτρεψε καν να αρχίσει το πρωτάθλημα του 2020.

Κάπως έτσι, η πρεμιέρα της σεζόν μεταφέρεται ξανά, αυτή τη φορά για τις 5 Ιουλίου και την πίστα στο Red Bull Ring του Σπίλμπεργκ στην Αυστρία, όπου και πρόκειται να γίνει ο πρώτος αγώνας χωρίς θεατές. Ακολουθεί το βρετανικό Grand Prix στις 19 Ιουλίου, το οποίο επίσης εκτιμάται ότι θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

The 2020 French Grand Prix, scheduled for Sunday June 28, has been called off due to the global Coronavirus outbreak.#F1 pic.twitter.com/Ka65lAiTZM