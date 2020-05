Ο κορονοϊός διέκοψε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις στην Αγγλία και ανάμεσά τους και το Κύπελλο Αγγλίας, για το οποίο όμως υπάρχει επίσης πλάνο για να συνεχιστεί το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, ο σχετικός σχεδιασμός κάνει λόγο για τελικό στις 5 ή τις 8 Αυγούστου και όλα τα παιχνίδια να γίνονται κανονικά από εκεί όπου διακόπηκε το Κύπελλο Αγγλίας.

Η διοργάνωση είχε αναβληθεί στη φάση των προημιτελικών με τα ζευγάρια Σέφιλιντ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι, Λέστερ – Τσέλσι και Νόριτς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να διεκδικούν τον τίτλο στην αρχαιότερη διοργάνωση του ποδοσφαίρου.

Το πλάνο μάλιστα, επισημαίνει ότι όλα τα παραπάνω παιχνίδια, όπως και τα ημιτελικά και ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας, θα διεξαχθούν στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

