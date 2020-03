Οι μπασκετμπολίστες Μπόμπι Ντίξον και Ζακ Όγκαστ εξέφρασαν την ανησυχία και τη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση του τουρκικών Αρχών να συνεχιστούν κανονικά οι αθλητικές δραστηριότητες στη χώρα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται σε όλη την Ευρώπη κατά του κορονοϊού.

Έντονες αντιδράσεις έχει φέρει ανάμεσα στους ξένους αθλητές που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Τουρκίας, η απόφαση να συνεχίζει κανονικά η διεξαγωγή του πρωταθλήματος, παρά την έξαρση του κορονοϊού σε όλη την Ευρώπη και το γεγονός ότι παντού λαμβάνονται μέτρα προστασίας, με αναβολές και διακόπη των αθλητικών γεγονότων.

Ο Μπόμπι Ντίξον, Αμερικανός με τουρκικό διαβατήριο που αγωνίζεται στη Φενέρμπαχτσε, συγκεκριμένα αντέδρασε ασκώντας κριτική στη διοργανώτρια αρχή με ανάρτησή του στην οποία έγραψε: “Άρα, όλες οι λίγκες του κόσμου έχουν αναβληθεί, όμως το πρωτάθλημα Τουρκίας αρνείται να κάνει το ίδιο; Η υγεία είναι το πιο σημαντικό αγαθό. Κάντε αυτό που πρέπει! Δεν αξίζει το ρίσκο”.

So basically Every basketball league in the world suspended its league but Turkish league refuse to do so? Health is the most important assets we have!! Do the right thing!! The Risk not worth it.