Ο κορονοϊός και η καραντίνα έχουν μπει για τα καλά στη ζωή όλων των Ελλήνων και ο Δημήτρης Ιτούδης μπορεί να μη βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά συμμετείχε στην προσπάθεια να “μείνουμε σπίτι”.

Ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας πρωταγωνιστεί μαζί με τη γυναίκα του και το σκύλο του σε ένα επικό video που κάνει πλάκα με τα μέτρα που έφερε ο κορονοϊός, για να τονίσει τη σημασία τους και την αποφυγή των… παρανομιών.

“Πάω για τρέξιμο, έστειλα μήνυμα στο… 13 κάτι”, φαίνεται να λέει αρχικά ο Δημήτρης Ιτούδης, πριν καταλήξει στο: «Μένουμε σπίτι και υγιείς. Τρέξιμο μέσα».

Editors choice by @cskabasket coaches' wife Maria Emmanouilidou. Dimitris is taking his dog Roxy for a run, but where? Message of support to all @EuroLeague fans around the world to stay united in those times and stay at home#WeScoreUnited#EUROLEAGUEUNITED#StayHome pic.twitter.com/MEXc7oLRWB