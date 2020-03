Το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για τα πλέι οφ του Basketball Champions League, αλλά το παιχνίδι θα γίνει τελικά χωρίς οπαδούς λόγω κορονοϊού.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ αποφάσισε να διεξαχθούν όλα τα παιχνίδια κεκλεισμένων των θυρών, μετά το απίστευτο περιστατικό σε αγώνα ποδοσφαίρου του Τελ Αβίβ και έτσι, πέραν του σημερινού (04/03) παιχνιδιού της ελληνικής ομάδας, χωρίς οπαδούς θα γίνει και το ματς της Μακάμπι στη Euroleague.

Due to coronavirus both Maccabi Tel Aviv and Hapoel Jerusalem games will be held behind closed doors