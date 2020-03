Ένα ακόμη πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ευρώπη κατέβασε… ρολά λόγω κορονοϊού, με την Πολωνία να ανακοινώνει ως πρωταθλήτρια για το 2020 τη Ζιελόνα Γκόρα.

Η πολωνική ομάδα ήταν πρωτοπόρος του πρωταθλήματος με 19 νίκες και 3 ήττες και τελικά κατέκτησε τον τίτλο πρόωρα, αφού οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να διακόψουν οριστικά τους εγχώριους αγώνες, αναδεικνύοντας πρόωρα τον νικητή, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του ιού.

Υπενθυμίζεται ότι κάτι αντίστοιχο έχει ήδη συμβεί και σε αρκετά ακόμη ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μπάσκετ, όπως αυτά της Λιθουανίας, της Ουκρανίας και της Σουηδίας.

