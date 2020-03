Η Euroleague ανακοίνωσε αναβολή επ’αόριστον για τους αγώνες του πρωταθλήματος, αναμένοντας της εξελίξεις πια με τον κορονοϊό και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επέτρεψε στους παίκτες της να φύγουν για τις πατρίδες τους.

Με δεδομένο ότι τα παιχνίδια δεν πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα, η ρωσική ομάδα έδωσε τη συγκατάθεσή της για να σταματήσουν οι προπονήσεις και να γυρίσουν οι παίκτες στα σπίτια τους, ενημερώνοντας για το γεγονός και με επίσημη ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αντρέι Βατούτιν, σχολίασε την απόφαση, δηλώνοντας τα εξής: «Αναλύσαμε τις τελευταίες πληροφορίες που πήραμε από τις αρχές, την Euroleague και την VTB League και αποφασίσαμε να μην συνεχίσουμε τις καθημερινές ομαδικές προπονήσεις. Η ομάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει όσους θέλουν να δουλέψουν στη φυσική τους κατάσταση και μείνουν στην Μόσχα. Είμαι σίγουρος πως οι παίκτες θα μείνουν σε καλή κατάσταση για να είναι έτοιμοι, όταν επιστρέψουμε στη δράση. Ελπίζω για το καλύτερο, όμως τώρα δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Θα επιστρέψουμε, δεν λέμε αντίο».

🏠The players are not obliged to remain at club’s disposal starting from tomorrow.



🏠Начиная с завтрашнего дня присутствие игроков на базе клуба не является обязательным.#CSKAbasket pic.twitter.com/x9lox0FxNE