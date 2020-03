Τα νέα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο από την εξάπλωση του κορονοϊού έχουν αρχίσει να… παραλύουν τα πάντα στην πλειοψηφία των χωρών και ήδη βρίσκονται στον… αέρα και όλες οι αθλητικές διοργανώσεις.

Εγχώρια πρωταθλήματα, το NBA, τα τουρνουά της ATP και πολλές ακόμη διοργανώσεις έχουν ήδη διακοπεί μέχρι νεωτέρας και την Τρίτη αναμένονται αποφάσεις και από την UEFA, για Europa League και Champions League.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία θα πρέπει όμως να εξετάσει και τα δεδομένα γύρω από το Euro 2020, το οποίο και είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει φέτος το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τη γαλλική Equipe μάλιστα, υπάρχουν ήδη σκέψεις για μεταφορά της διοργάνωσης στο καλοκαίρι του 2021.

