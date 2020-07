Οι Μιλγουόκι Μπακς έκλεισαν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις, μετά τα αποτελέσματα των τεστ για τον κορονοϊό και δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να μεταβεί η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Ορλάντο.

Ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί αν υπήρξε κάποιο κρούσμα του κορονοϊού στην ομάδα ή τους εργαζόμενους των εγκαταστάσεων, αλλά οι Μιλγουόκι Μπακς δεν θα κάνουν άλλη προπόνηση στο “σπίτι” τους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα υπόλοιπα “ελάφια” θα μεταβούν στο Ορλάντο για να μπουν σε καραντίνα την ερχόμενη Πέμπτη (06/09), ώστε να μπορέσουν να αγωνιστούν κανονικά στο τουρνουά που θα συνεχίσει τη σεζόν στο NBA.

