Οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να γίνονται η χώρα με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από τον κορονοϊό και οι απαγορεύσεις αυξάνονται διαρκώς, δυσκολεύοντας την κατάσταση και για τον αθλητισμό.

Το NBA ήταν η πρώτη διοργάνωση που έβαλε “λουκέτο” στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά πλέον είναι αναγκασμένο να εξετάζει κάθε σενάριο για να μην διακοπεί οριστικά το πρωτάθλημα.

Η οικονομική ζημιά θα είναι σίγουρα τεράστια σε μία τέτοια περίπτωση και ήδη οι ομάδες έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους παίκτες για περικοπές στα συμβόλαιά τους. Σύμφωνα με ρεπόρτερ του ESPN μάλιστα, οι δύο πλευρές εξετάζουν προς το παρόν μία μείωση της τάξης του 25% στους εναπομείναντες μισθούς όλων των παικτών για να περιοριστεί κάπως η χασούρα.

ESPN Sources: The NBA and NBPA are discussing scenarios for withholding up to 25 percent of players remaining salaries in a league escrow should regular-season games eventually be cancelled. Story: https://t.co/KlGLY85nMp