Έτοιμο να αφήσει πίσω του τον κορονοϊό, εμφανίζεται το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αφού ακόμη και στην Ιταλία, όπου παραμένουν αρκετές πόλεις στο “κόκκινο”, τα γήπεδα είναι έτοιμα να ανοίξουν ξανά τις εξέδρες τους, για την επιστροφή των οπαδών.

Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Serie A, Πάολο Νταλ Πίνο, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, οι τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος θα έχουν περίπου 1.000 οπαδούς σε κάθε κερκίδα, ώστε να οδηγηθεί “ομαλά” το ποδόσφαιρο της χώρας τουλάχιστον στο 25% της πληρότητας, στο Euro 2020.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πίνο τόνισε τα εξής: «Υποδεχόμαστε πολύ θερμά την απόφαση της κυβέρνησης. Η Serie A έχει ετοιμάσει εδώ κι ένα χρόνο ένα λεπτομερές πρωτόκολλο για να ανοίξουν και πάλι οι αθλητικές εγκαταστάσεις για το κοινό. Με απόλυτη ασφάλεια και προστασία των φιλάθλων και με ποσοστά που θα αυξάνονται προοδευτικά. Παρακολουθώντας την εξέλιξη της πανδημίας, των μολύνσεων και του εμβολιασμού, είμαι βέβαιος ότι στα τελευταία ματς της εφετινής Serie A, θα μπορέσουμε να ανοίξουμε και πάλι τα γήπεδα, αρχικά με 1.000 θεατές, προετοιμάζοντας την κατάσταση και για το Euro 2020».

