Αυξάνονται οι αντιδράσεις κατά της νεοσύστατης διοργάνωσης των 12 πλούσιων ομάδων της Ευρώπης, με τις πρώτες επίσημες δηλώσεις εναντίον της και από κορυφαίους ποδοσφαιριστές.

Την αρχή έκανε ο Άντερ Ερέρα της Παρί Σεν Ζερμέν και πρώην παίκτης των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Αθλέτικ Μπιλμπαο, ενώ ακολούθησε και ο Μεσούτ Οζίλ, που μετά τη μεγάλη καριέρα του σe Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ, βρίσκεται πλέον στην τουρκική Φενέρμπαχτσε.

«Αγάπησα το δημοφιλές ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο των οπαδών, αυτό που έχεις όνειρα να παίξεις με την ομάδα της καρδιάς σου απέναντι στους πιο σπουδαίους αντιπάλους. Αν προχωρήσει η European Super League, αυτά τα όνειρα θα καταστραφούν όπως και η φαντασία των οπαδών των μικρών ομάδων που θέλουν να βλέπουν επιτυχίες μέσα στο γήπεδο απέναντι σε μεγάλα κλαμπ.

Αγαπώ το ποδόσφαιρο και δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλός μπροστά σε αυτό που συμβαίνει. Πιστεύω σε ένα καλύτερο Champions League, όχι όμως στην κλεψιά αυτού που δημιούργησε ο κόσμος, του πιο όμορφου αθλήματος, του ποδοσφαίρου…»

«Τα παιδιά μεγαλώνουν έχοντας ως όνειρο να κατακτήσουν μια μέρα το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Champions League. Οχι να κατακτήσουν οποιαδήποτε Super League. Η απόλαυση των μεγάλων παιχνιδιών είναι ότι γίνονται μια ή δυο φορές τον χρόνο, όχι κάθε εβδομάδα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθεί για όλους τους οπαδούς του ποδοσφαίρου εκεί έξω»

