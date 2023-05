Ο Έλρινγκ Χάαλαντ πήρε το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή τη φετινή σεζόν στην Premier League.

Πρωτοεμφανιζόμενος στην Premier League και κορυφαίος παίκτης της χρονιάς. Μόνο ο Έρλινγκ Χάαλαντ θα μπορούσε να κατορθώσει κάτι τέτοιο.

Η πρώτη χρονιά του Νορβηγού επιθετικού στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου συνδυάστηκε με την κατάκτηση του τίτλου, αλλά και με 36 γκολ. Η Μάντσεστερ Σίτι βρήκε τον νέο μπόμπερ της, με τον Χάλαντ να τρομοκρατεί κάθε εβδομάδα τις αντίπαλες άμυνες στο Νησί.

Το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της σεζόν στην Premier League ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα πήγαινε για χέρια του Νορβηγού, ο οποίος έσπασε κάθε ρεκόρ.

It had to be him!@ErlingHaaland is your @EASPORTSFIFA Player of the Season 🤩#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MxI9cpE8QX