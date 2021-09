Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ είναι από τους αμυντικούς που.. ξέρουν μπαλίτσα. Παίζοντας “κορόιδο” σε προπόνηση τη Λίβερπουλ, ο Κώστας Τσιμίκας έπεσε.. θύμα του Ολλανδού παίκτη.

Ο Κώστας Τσιμίκας επιχείρησε να κλείσει τις… επιλογές του Φαν Ντάικ στο “κορόιδο” της Λίβερπουλ, αλλά ο Ολλανδός αμυντικός έκανε “ποδιά” στον Έλληνα αμυντικό και πέρασε την μπάλα στον Σαλάχ που περίμενε στην άλλη πλευρά.

Μάλιστα, ο Φαν Ντάικ πανηγύρισε χαμογελώντας και χορεύοντας την ενέργειά του.

Nicely done, @VirgilvDijk 😯🥜



Made even better by the celebratory dance 🤣 pic.twitter.com/RZWnYxA2ai