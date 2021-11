Ο Κουίνσι Πρόμες φαίνεται ότι θα δικαστεί τελικά για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς σύμφωνα με τα ολλανδικά ΜΜΕ, υπήρξε ποινική δίωξη εναντίον του για ένα περιστατικό του 2020.

Ο διεθνής Ολλανδός επιθετικός της Σπαρτάκ Μόσχας, φέρεται να κάρφωσε ένα μαχαίρι στο πόδι συγγενή του, μετά από καυγά, για να βρεθεί για λίγες ημέρες πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

Ακολούθως αποφυλακίστηκε όμως, εν αναμονή της δίκης του, η οποία και αναμένεται πια να πραγματοποιηθεί με τον ίδιο να αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και να κινδυνεύει με πολυετή φυλάκιση.

Spartak Moscow and Netherlands winger Quincy Promes is being charged with attempted manslaughter, according to De Telegraaf.



Promes is suspected to have stabbed a family member in July 2020. pic.twitter.com/m8ArUhoJT9