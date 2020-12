Κράξιμο σε Αντετοκούνμπο: «Δεν τον εμπιστεύεσαι στις κρίσιμες στιγμές»

Ο γνωστός δημοσιογράφος, Σκιπ Μπέιλις, μίλησε με σκληρή γλώσσα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας φόργουορντ δεν κατάφερε να ευστοχήσει και στις δύο βολές στο παιχνίδι των Μπακς με τους Σέλτικς, με αποτέλεσμα να μην στείλει το παιχνίδι στην παράταση και τα Ελάφια να ηττηθούν.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος βρήκε την ευκαιρία να “κράξει” τον Αντετοκούνμπο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς όταν πραγματικά πρέπει.

“Όταν κερδίζεις back to back το βραβείο του MVP είσαι αδιαμφισβήτητα ένας σούπερσταρ. Όμως μπορεί να τον εμπιστευτείς όταν πραγματικά πρέπει; Όχι, δεν μπορείς”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Giannis is a superstar in this league, but I do not have big confidence in him in the biggest moments. What’s happened in the last two playoffs to Giannis? He shrank. More @Undisputed, now on FS1 https://t.co/zTRfW91Azf