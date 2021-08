Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με ανατροπή της τελευταίας στιγμής στη μετεγγραφή του και πλέον αναμένεται μία ακόμη για τον αριθμό στη φανέλα του.

Με βάση τους κανονισμούς της Premier League δεν επιτρεπόταν αλλαγή σε αυτό το σημείο της σεζόν, για να πάρει ο Πορτογάλος σούπερ σταρ το αγαπημένο του “7”, αλλά νέα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για νέα εξέλιξη.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται ότι “πίεσε” τη διοργανώτρια αρχή για να κάνει αυτή τη μικρή… παραχώρηση και το μέγεθος του “brand” του Κριστιάνο Ρονάλντο και του “CR7”, όλα δείχνουν ότι θα… λυγίσουν τις αντιστάσεις της. Οι “κόκκινοι διάβολοι” έχουν ήδη πάρει το “OK” του Έντισον Καβάνι, ο οποίος και έχει αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο νούμερο, οπότε μένει να δώσει και η Premier League τη συγκατάθεσή της για μια… παράκαμψη του κανονισμού, ώστε να φορέσει ξανά ο Πορτογάλος το Νο 7 στη φανέλα του. Στη σελίδα της λίγκας πάντως, τόσο ο Καβάνι, όσο και ο Ρονάλντο έχουν καταχωρηθεί με το “εφτά” στη φανέλα.

I am now hearing Ronaldo may actually get the 7 shirt, which leads me to believe the club may have found a solution with the Premier League. It was also reported yesterday that Cavani was willing to give up the number. Clearly a situation in flux. I will update if I hear anything https://t.co/ecjk1fxoJ0