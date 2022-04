Οριστική είναι η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από το ντέρμπι της Premier League, Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ένα 24ωρο μετά την τραγική είδηση του θανάτου του νεογέννητου γιού του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα παίξει απόψε (19.04.2022 – 22:00) στο «Άνφιλντ» στο ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενάντια στη Λίβερπουλ, προκειμένου να στηρίξει την οικογένειά του, μετά τον θάνατο ενός από τα δύο νεογέννητα παιδιά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με δήλωση της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέφερε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα παίξει κόντρα στη Λίβερπουλ, αναφέροντας σε δήλωση τους πως:

“Η οικογένεια είναι πιο σημαντική από όλα. Ο Ρονάλντο υποστηρίζει τους αγαπημένους του σε αυτή την εξαιρετική δύσκολη στιγμή. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνουμε ότι δεν θα παίξει σε αυτό το παιχνίδι ενάντια στη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και υπογραμμίζουμε το αίτημα της οικογένειας για την ιδιωτικότητα”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Man Utd on Cristiano Ronaldo: “Family is more important than everything + Ronaldo is supporting his loved ones at this immensely difficult time. As such, we confirm he will not feature in the match against Liverpool at Anfield and we underline the family’s request for privacy.”