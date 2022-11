Μια… ωραία ατμόσφαιρα φαίνεται πως υπάρχει στην Εθνική Πορτογαλίας, ενόψει του Μουντιάλ 2022, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο Φερνάντο Σάντος καλείται να… διαχειριστεί τα “αστέρια” της Πορτογαλίας σε μια ακόμα μεγάλη διοργάνωση (αυτή τη φορά στο Μουντιάλ 2022). Το κλίμα στην ομάδα όμως φαίνεται πως αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον περίεργο, μετά την… επιθετική συνέντευξη -κατά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- που έδωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μετά την «παγωμάρα» που υπήρξε σε χειραψία με τον συμπαίκτη του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες (σχεδόν τον απέφυγε), ήρθε η περίεργη αντίδραση του Ζοαό Κανσέλο, κατά τη διάρκεια της προπόνησης της εθνικής Πορτογαλίας.

Bruno Fernandes catching up with Cristiano Ronaldo in the Portugal camp



(via @selecaoportugal) pic.twitter.com/D1UFlfBlwG