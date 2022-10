Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προετοιμάζεται για το σημαντικό ματς στην έδρα της Τσέλσι, αλλά την ίδια στιγμή, το θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο “κατατρώει” το εσωτερικό της ομάδας.

Η απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο, να αποχωρήσει από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πριν το τέλος του πρόσφατου αγώνα με την Τότεναμ, συνεχίσει να απασχολεί τους “κόκκινους διαβόλους”.

Από το βράδυ της Τετάρτης (19.10) όταν και ο Πορτογάλος αποχώρησε… νωρίς από το “Ολντ Τράφορντ”, τα Μέσα αλλά και το διαδίκτυο έχουν κατακλυστεί από μηνύματα που είτε υπερασπίζονται, είτε… κατακεραυνώνουν τον 37χρονο επιθετικό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun» ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα τιμωρηθεί και με βαρύτατο πρόστιμο βάσει του εσωτερικού κανονισμού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο διάσημος άσος θα κληθεί να πληρώσει περίπου 900 χιλιάδες ευρώ (!), καθώς αψήφησε τις εντολές του προπονητή του και δημιούργησε πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της ομάδας.

Ο Πορτογάλος επιθετικός προπονήθηκε το πρωί της Παρασκευής (21.10) μόνος, την ίδια ώρα με την Κ21 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάτι που επιβεβαιώνει ότι είναι εκτός πλάνων του Τεν Χαχ τουλάχιστον για το παιχνίδι με την Τσέλσι.

Από πλευράς του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέφερε -στο πιο πρόσφατο ποστάρισμα του στο Instagram– πως: “Αυτή τη στιγμή, απλά νιώθω ότι πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά στο Carrington, να υποστηρίζω τους συμπαίκτες μου και να είμαι έτοιμος για όλα σε κάθε παιχνίδι. Το να ενδίδω στην πίεση δεν είναι επιλογή. Δεν ήταν ποτέ. Αυτή είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ενωμένοι πρέπει να σταθούμε. Σύντομα θα είμαστε ξανά μαζί”.

Μια… χαρούμενη ατμόσφαιρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

🎥 🔴 Cristiano Ronaldo arriving at training this morning after he walked off the pitch before full-time against Tottenham pic.twitter.com/bdkfiZkuyJ