Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να αγωνίζεται παρά το γεγονός ότι βαδίζει προς τα 39, με τον Πορτογάλο σταρ να βρίσκεται σε τρομερή φυσική κατάσταση.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να κρύψει την ηλικία του στον φακό. Γι’ αυτό και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ισλανδία πήρε… μέτρα.

Πριν ξεκινήσει να μιλάει, ο Πορτογάλος σταρ ζήτησε μεταξύ σοβαρού και αστείου από τον καμεραμάν να μην τον τραβάει από πολύ κοντά για να μη φαίνονται οι ρυτίδες.

“Not too close, eh! Too many wrinkles” 🤣#OptusSport pic.twitter.com/4sKBiNKKtw