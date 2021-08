Λεπτομέρειες φαίνεται ότι απομένουν για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Γιουβέντους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον εικάζεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αγωνίστηκε για μία εξαετία στους “κόκκινους διαβόλους” υπό την τεχνική καθοδήγηση του Σκωτσέζου τεχνικού, τον οποίο έχει σαν δεύτερο πατέρα του, καθώς με αυτόν στον πάγκο “εκτόξευσε” την καριέρα του.

Μία επικοινωνία του Φέργκιουσον με τον Ρονάλντο λοιπόν, πριν μερικές ώρες, ήταν αυτή που άλλαξε τα δεδομένα στη μετεγγραφή του και από εκεί που εμφανιζόταν κοντά στη συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι, όλα δείχνουν ότι θα υπογράψει τελικά στη Γιουνάιτεντ και θα επιστρέψει στο “Ολντ Τράφορντ” μετά από 12 ολόκληρα χρόνια.

Not surprised that @Cristiano is returning to United after speaking to Sir Alex Ferguson. When I interviewed him, his respect & admiration for ‘The Boss’ was off the charts. He’s been like a second father to him, especially since the sad early death of Cristiano’s dad. pic.twitter.com/K433eVLW35