Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έλαβε τις συστάσεις της αστυνομίας του Μερσεισάιντ για το περιστατικό της περασμένης χρονιάς, όπου έσπασε το κινητό ενός παιδιού με αυτισμό σε αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσάιντ προχώρησε σε ανακοίνωση, στην οποία έκανε λόγο για την κλήση του Κριστιάνο Ρονάλντο στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό που συνέβη στο Γούντισον παρκ στον αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον.

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρθηκε ότι μετά την κλήτευση και την οικειοθελή παρουσία του Ρονάλντο στο αστυνομικό τμήμα, το θέμα έχει κλείσει.

Ο Πορτογάλος κλήθηκε να αποζημιώσει το παιδί για την ζημιά που προκάλεσε στο κινητό του.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο στην ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Έβερτον στο Γούντισον παρκ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε κουτσαίνοντας, φανερά εκνευρισμένος. Ένα παιδί με αυτισμό προσπάθησε να απαθανατίσει τη σκηνή με το κινητό του τηλέφωνο, κάτι που εκνεύρισε τον Ποετογάλο ο οποίος έριξε με το χέρι του το κινητό του μικρού, μια κίνηση που προκάλεσε τεράστια κατακραυγή στο ”Νησί” και τον ίδιο τον Ρονάλντο στη συνέχεια να απολογείται.

