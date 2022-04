Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σχολίασε τις δηλώσεις του πρώην συμπαίκτη του, Γουέιν Ρούνεϊ και του πρώην αντιπάλου του, Τζίμι Κάραχερ, για την επιστροφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι δύο παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν μαζί σε εκπομπή του Sky Sports στην Αγγλία και συμφώνησαν ότι η μετεγγραφή του Πορτογάλου σούπερ σταρ, δεν ωφέλησε ιδιαίτερα αγωνιστικά, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Άγγλος στράικερ ανάρτησε μάλιστα μία φωτογραφία από το πλατό του βρετανικού τηλεοπτικού σταθμού στο instagram και ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει, γράφοντας: “Δύο ζηλιάρηδες”.

🗣 “He’s a goal threat but the rest of the game they need more, they need young hungry players.”



Wayne Rooney doesn’t feel that signing Cristiano Ronaldo has worked out for Manchester United pic.twitter.com/fElNwiYEh1