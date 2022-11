Η οριστική… ρήξη φαίνεται πως πλησιάζει. Ένα νέο απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν, έρχεται να φέρει σε ακόμα πιο δύσκολο σημείο τις σχέσεις του Πορτογάλου με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στάθηκε αρκετά στην στάση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην αρχή της σεζόν, ενώ τόνισε ότι οι διοικούντες του συλλόγου είχαν τις αμφιβολίες τους, όταν ο Πορτογάλος επιθετικός τους ανέφερε ότι η νεογέννητη κορούλα του χρειάστηκε να μπει στο νοσοκομείο λίγο μετά την γέννηση της (σ.σ. από τα δίδυμα που είχε η Τζορτζίνα Ροντρίγκες, το αγοράκι πέθανε στη γέννα και έζησε μόνο το κορίτσι).

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τόνισε ότι αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο δεν ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα της προετοιμασίας της Μάντσεσερ Γιουνάιτεντ.

«Τα στελέχη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν φαινόταν να πιστεύουν 100% ότι η νεογέννητη κόρη μου ήταν άρρωστη. Είναι οδυνηρό γιατί δεν δέχτηκαν όσα τους έλεγα. Γι’ αυτό δεν παρακολούθησα το στάδιο προετοιμασίας στην αρχή της σεζόν. Έπρεπε να είμαι εκεί για την οικογένειά μου», δήλωσε ο Πορτογάλος.

“They didn’t believe that something was going wrong.”



