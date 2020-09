Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συναντήθηκε με τη διοίκηση των Μιλγουόκι Μπακς για να συζητήσουν το μέλλον του ίδιου και της ομάδας, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από τα play off του NBA.

Τα “ελάφια” αναμένεται να προσφέρουν στον Αντετοκούνμπο το super max συμβόλαιο, της τάξης των 250 εκατομμυρίων ευρώ, όμως ακόμα είναι άγνωστο αν θα το υπογράψει ο Έλληνας φόργουορντ, ο οποίος και μένειο ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι.

Οι Μπακς δεν θέλουν να τον χάσουν χωρίς αντάλλαγμα, αλλά δεν θα προχωρήσουν σε trade, ακόμη κι αν δεν βάλει την υπογραφή του, μετά τις δηλώσεις του για παραμονή στο Μιλγουόκι. Στόχος αμφότερων φαίνεται ότι είναι η ενδυνάμωση της ομάδας, ώστε να γίνει πραγματική διεκδικήτρια του τίτλου στο NBA.

Yahoo Sources: Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo met with ownership today to discuss his future and future of the franchise. https://t.co/403A6swHBv