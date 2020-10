Ξέσπασε σε κλάματα ο Ντράγκιτς στους τελικούς του NBA (videos)

Τραγική φιγούρα για τους Μαϊάμι Χιτ στους τελικούς του NBA, έγινε ο Γκόραν Ντράγκιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να αγωνιστεί ούτε στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς με τους Λέικερς, λόγω τραυματισμού.

Ο Σλοβένος γκαρντ δοκίμασε στην προθέρμανση το σώμα του, ελπίζοντας ότι θα μπορέσει αυτή τη φορά να βοηθήσει την ομάδα του στην κρίσιμη αναμέτρηση, αλλά οι πόνοι δεν του το επέτρεψαν.

Όταν συνειδητοποίησε το γεγονός άρχισε να βουρκώνει κι οδηγήθηκε στον πάγκο, όπου και ξέσπασε σε κλάματα, σε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για τους τελικούς του NBA, όπου η ομάδα του ηττήθηκε αμέσως μετά για να βρεθεί πίσω με 3-1 από τους Λέικερς.

Goran Dragic was trying to move a bit on defense and didn’t particularly look good. Sitting down on bench checking out the support on his foot. pic.twitter.com/AoCrnqQiSD