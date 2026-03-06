Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου: Με την προστακτική δεν τα πάω καλά, αυτά αλλού

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξέσπασε με ένα story του στο Ιnstagram, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού τόνισε πως δεν δέχεται τη προστακτική, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εκφράζει ουσιαστικά για ακόμα μία φορά τη στήριξη του στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του τριφυλλιού.

“Ως συνήθως μετά από ήττες θα μιλήσω, μετά από νίκες δεν χρειάζεται, μιλάνε άλλοι. Λοιπόν να τα ξαναπούμε γιατί μάλλον τα έχουμε ξεχάσει. Με την προστακτική δεν τα πάω καλά. Η προστακτική αλλού. Δεύτερον διώξε αυτόν, διώξε εκείνον, διώξε τον άλλον, ανθρώπους που σου έχουν φέρει Ευρωλίγκα και σε έχουν πάει στο επόμενο Final Four, αυτά αλλού. Έτσι, για να συνεννοούμαστε” ανέφερε συγκεκριμένα.

“Ναι ρε! Δεν παίζουμε καλά! Αλλά θα παίξουμε καλά! Και να μην παίξουμε καλά, δεν στηρίζετε; Αλλά και καλά θα παίξουμε και την κούπα θα πάρουμε! Θα είναι για τους Παναθηναϊκούς μόνο!”, πρόσθεσε.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε δύσκολη θέση σε ότι αφορά την πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague, ωστόσο άπαντες στην ομάδα πιστεύουν ότι το τριφύλλι θα πετύχει τους στόχους του τη φετινή σεζόν.