Ξέσπασμα θρύλου του ΝΒΑ κατά Τραμπ – «Δειλέ, αν αυτοί ήταν μαύροι πόσους νεκρούς θα είχαμε;»

O θρύλος του ΝΒΑ, Μπιλ Ράσελ, «ξέσπασε» κατά του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τα βίαια επεισόδια από οπαδούς του έξω από το Καπιτώλειο, που έχουν καταστήσει την πρωτεύουσα της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλειο σχολίασε έντονα ο 11 φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ, Μπιλ Ράσελ. Ο 86χρονος θρύλος των Μπόστον Σέλτικς, χαρακτήρισε «δειλό» τον Τραμπ, ενώ αναρωτήθηκε πόσοι διαδηλωτές θα ήταν νεκροί αν επρόκειτο για μαύρους, ενώ σε όλους τους τόνους δήλωσε πως «αυτή δεν είναι η Αμερική».

“Πόσος χρόνος θα περάσει μέχρι να βγει ο στρατός στους δρόμους; Αν ήταν μαύροι, πόσοι από αυτούς θα ήταν τώρα νεκροί; Δεν είναι αυτή η Αμερική. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάθεται, αυτός ο δειλός φταίει για όλα. Πως είναι δυνατόν να μην ήξεραν ότι αυτό θα συμβεί” έγραψε ο θρύλος του ΝΒΑ στο Twitter, γι’ αυτά που συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον δύο εβδομάδες πριν ο Τζο Μπάιντεν διαδεχθεί τον Τραμπ.

How long would it take to deploy the National Guard if they were black & how many would be dead? This is NOT#America! A sitting #President did this @realDonaldTrump #Coward & yes that is a #Confederate flag outside the Senate chamber. How did they not know this would happen? pic.twitter.com/MNgFZIthJ2