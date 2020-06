Ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λεμπρόν Τζέιμς, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο προβολής των διαδηλώσεων για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, από τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Επίθεση στα αμερικανικά ΜΜΕ εξαπέλυσε ο Λεμπρόν Τζέιμς, μέσω ανάρτησής του στα social media, κατηγορώντας τα για το γεγονός ότι παρουσιάζουν μόνο τις βίαιες εικόνες και όχι τις ειρηνικές διαδηλώσεις, όπως σημείωσε, αναρτώντας χαρακτηριστικές φωτογραφίες και video από στιγμές ενότητας, ειρήνης και αγάπης, όπως έγραψε ο “βασιλιάς”.

“Το προβάλλουν αυτό τα ΜΜΕ; Βάζω στοίχημα πως όχι!”, ανέφερε αρχικά ποστάροντας ένα βίντεο από ειρηνική διαδήλωση. Λίγο αργότερα ανέβασε ένα ακόμη βίντεο σχολιάζοντας: “Το δείχνετε αυτό στα media; Μάλλον όχι και ξέρω γιατί, γιατί δείχνει ενότητα, ειρήνη, αγάπη και είναι όμορφο”.

Is the media showing this??? I bet you they aren’t. 🤦🏾‍♂️. This is beautiful https://t.co/rKPuTIz7bC

Media showing this???? I bet you they’re not. 🤦🏾‍♂️! You know why, cause this is unity, peaceful, beautiful and love! https://t.co/QkgH2SFmON