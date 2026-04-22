Ξετρελάθηκε ο Τουράμ με τη νίκη της Ίντερ – Έφυγε τρεις φορές από το flash interview για να πανηγυρίσει

Οι «νερατζούρι» με τρομερή ανατροπή προκρίθηκαν στον τελικό του Coppa Italia
Ο Τουράμ
Ο Τουράμ πανηγυρίζει την πρόκριση της Ίντερ/ REUTERS/Alessandro Garofalo

Η Ίντερ κέρδισε 3-2 την Κόμο με επική ανατροπή στο φινάλε και ο Μάρκους Τουράμ κατά τη διάρκεια του flash interview αποχώρησε τρεις φορές για να χορέψει με τους οπαδούς για την πρόκριση στον τελικό του Coppa Italia.

Οι οπαδοί της Ίντερ όταν είδαν τον Τουράμ να κάνει δηλώσεις μετά την ανατροπή δεν σταματούσαν να φωνάζουν το όνομά του και αυτός δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί στη συνέντευξη που έδινε με αποτέλεσμα να φύγει όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές για να επιβεβαιώσει το δέσιμο με τους φιλάθλους.

Ο δημοσιογράφος και ο Τσαλχάνογλου έμειναν μόνοι τους περιμένοντας τον Γάλλο να επιστρέψει κάθε φορά που ο κόσμος φώναζε το όνομά του, μην μπορώντας να συγκρατήσουν τα γέλια τους.

Η Ίντερ στον τελικό θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Αταλάντα – Λάτσιο, με τις δύο ομάδες να έχουν έρθει ισόπαλες με 2-2 στο πρώτο ματς της Ρώμης.

