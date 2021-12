Οι Λος Άντζελες Λέικερς ετοιμάζονται να αποκτήσουν τη δική του σειρά στην αμερικανική τηλεόραση, με το HBO Max να παρουσιάζει τη μετατροπή τους σε δυναστεία τη δεκαετία του 1980.

Οι γνωστοί και ως “Showtime Λέικερς” με τον Μάτζικ Τζόνσον και τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ θα αναβιώσουν μέσα από τη νέα σειρά, η οποία διαθέτει ένα δυνατό καστ ηθοποιών και πλέον δόθηκε στη δημοσιότητα και το πρώτο τρέιλερ.

Στο “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty” πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων, η Σάλι Φιλντ, ο Έντριαν Μπρόντι και Τζέισον Σίγκελ, ενώ ο Κουίνσι Αζάια θα ενσαρκώσει τον Μάτζικ Τζόνσον και ο Σόλομον Χιουζ τον Τζαμπάρ. Σκηνοθέτης της σειράς είναι ο Άνταμ Μακάι των “The Big Short” και “Vice”, ενώ η πρεμιέρα της είναι προγραμματισμένη για τον Μάρτιο του 2022.