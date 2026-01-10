Κύπελλο Αγγλίας: Τρομερές μάχες και εκπλήξεις στον 3ο γύρο του θεσμού – Δείτε φάσεις και γκολ

Στα παιχνίδια του Κυπέλλου Αγγλίας υπήρχαν πολλά γκολ και αρκετές εκπλήξεις, με κυριότερη αυτή της πρόκρισης της Μάκλσφιλντ, ενάντια στην κάτοχο του τροπαίου, Κρίσταλ Πάλας. Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Νιουκάστλ και Άστον Βίλα πήραν την πρόκριση στους «32».

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε νίκη – ρεκόρ ενάντια στην Έξετερ με 10-1, ενώ η Νιουκάστλ προκρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι σε ένα τρομερό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε 3-3 στην παράταση. Στα πέναλτι οι «καρακάξες» κέρδισαν 7-6 για να πάρουν την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Η Άστον Βίλα κέρδισε 2-1 την Τότεναμ στο Λονδίνο σε ακόμα ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες της Premier League και θα συνεχίσει την ξέφρενη πορεία της τη φετινή σεζόν και στο Κύπελλο Αγγλίας. Η Τσέλσι στην έδρα της Τσάρλτον έκανε το καθήκον της και εξασφάλισε ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού κερδίζοντας 5-1. Οι «μπλε» του Λονδίνου αγωνίστηκαν για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Ροσένιορ, που αντικατέστησε τον Μαρέσκα.

Τα αποτελέσματα της ημέρας

FA Cup (3ος γύρος)

Γουλβς-Σρούσμπερι 6-1

Τσέλτεναμ-Λέστερ 0-2

Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1

Έβερτον-Σάντερλαντ 0-3 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.

Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον 2-3

Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ 2-1

Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ 10-1

Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ 0-2

Φούλαμ-Μίντλεσμπρο 3-1

Μπέρνλι-Μίλγουολ 5-1

Σάλφορντ Σίτι-Σουίντον (Αναβολή)

Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον 0-5

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 4-3 πέν. / 2-2 κ.δ. και 3-3 παρ.

Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι 1-0

Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2

Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ 3-2

Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ 2-3

Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ 5-1

Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι 1-5

Τα υπόλοιπα παιχνίδια του 3ου γύρου

Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς 11/01

Πόρτσμουθ-Άρσεναλ 11/01

Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 11/01

Νόριτς-Γουόλσολ 11/01

Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ 11/01

Χαλ-Μπλάκμπερν 11/01

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ 11/01

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον 11/01

Λίβερπουλ-Μπάρνσλι 12/01