Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ 10-1: Οι πολίτες διέλυσαν την ομάδα της 3ης κατηγορίας και προκρίθηκαν στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας

Η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε 10-1 την Έξετερ για το Κύπελλο Αγγλίας και προκρίθηκε κάνοντας επίδειξη δύναμης στους «32» του Κυπέλλου Αγγλίας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία των πολιτών.

Ο Γκουαρντιόλα χρησιμοποίησε αρκετούς νεαρούς παίκτες κόντρα στην ομάδα της 3ης κατηγορίας της Αγγλίας και δικαιώθηκε, καθώς ο Αλάιν άνοιξε το σκορ για την Μάντσεστερ Σίτι στο 12′. Ο Ρόντρι στο 24′ έκανε το 2-0 στο παιχνίδι του Κυπέλλου Αγγλίας.

Η Έξετερ πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος έβαλε δύο αυτογκόλ, με αποτέλεσμα το σκορ της ανάπαυλας να είναι 4-0 υπέρ των πολιτών.

Ο Λιούς εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Σεμένιο, που έκανε ντεμπούτο και έκανε το 5-0. Ο Σεμένιο στο 54′ έβαλε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Σίτι για να κάνει το 6-0. Ο Ράιντερς σκόραρε ξανά με τη γαλάζια φανέλα στο 72′ και ο Ο΄Ράιλι έκανε το 8-0 στο 79′.

Στο 86′ ακόμα ένας νεαρός σκόραρε για την ομάδα του Πεπ. Ο Μακάιντου έκανε το 9-0. Η Έξετερ έβαλε το γκολ της τιμής με τον Μπίρτς στο 90′ και ο Λιούς έβαλε και δεύτερο τέρμα στο παιχνίδι για να γράψει το τελικό 10-1.