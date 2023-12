Οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου της Αφρικής έχουν αρχίσει να ανακοινώνουν τις αποστολές για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και το Μαρόκο επέλεξε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, αλλά όχι τον Νορντίν Άμραμπατ της ΑΕΚ.

Ο Ελ Κααμπί είναι ο πρώτος σκόρερ του φετινού Ολυμπιακού και δεν μπορούσε να λείπει από τη λίστα του Μαρόκο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, στην οποία δεν συμπεριλήφθηκε τελικά ο Άμραμπατ, που είχε βρεθεί στην προεπιλογή, παρότι βρίσκεται πια στα τελευταία χρόνια της καριέρας του.

Το Μαρόκο ανακοίνωσε αποστολή 27 ποδοσφαιριστών για το φετινό Copa Africa, το οποίο και είναι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 13 Ιανουαρίου, με τον τελικό να διεξάγεται στις 11 Φεβρουαρίου.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023



🚨 Introducing our #AtlasLions for the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, Cote d’Ivoire 2023! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ID0cwamxrs