Η “μικρούλα” Σααρμπρίκεν της 4ης κατηγορίας της Γερμανίας έγραψε ιστορία χθες (3/3) καθώς απέκλεισε την Φορτούνα Ντίσελντορφ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου, με τον τερματοφύλακά της να αποκρούει 5 πέναλτι για να συμβεί το… θαύμα.

Ευλογημένο μπορεί να αισθάνεται ο 29χρονος τερματοφύλακας της Σααρμπρίκεν, Ντάνιελ Μπατζ, ο οποίος χθες το βράδυ πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας με την ομάδα του.

Ο Γερμανός γκολκίπερ απέκρουσε 5 πέναλτι (!) των παικτών της Φορτούνα Ντίσελντορφ σε μία ανεπανάληπτη εμφάνιση και ήταν ο πρωταγωνιστής μίας ιστορικής πρόκρισης, καθώς η Σααρμπρίκεν ανήκει στην 4η κατηγορία της Γερμανίας και ποτέ ομάδα από τόσο χαμηλά δεν είχε φτάσει ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης μέχρι χθες.

Συγκεκριμένα στην αναμέτρηση με την Φορτούνα, που έληξε 1-1 και οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 7-6, ο Μπατζ στην κανονική διάρκεια τους αγώνα (83′) κράτησε το 1-0 υπέρ της ομάδας του, η οποία ισοφαρίστηκε στο 90′ αλλά δεν πτοήθηκε. Έπειτα στη διαδικασία των πέναλτι, κατάφερε να βγει νικητής άλλες 4 φορές και να χαρίσει μια σπουδαία πρόκριση στην Σααρμπρίκεν, που συνεχίζει να ονειρεύεται.

Saarbrucken goalkeeper, Daniel Batz, saved five (FÜNF) penalties last night, to send the fourth-tier side into the @DFBPokal_EN semi-finals.



They’re the first team from that league to ever reach this stage of the competition. Wunderbar.pic.twitter.com/fi9QH39UmI