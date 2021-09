Λάτσιο – Ρόμα χωρίς παρατράγουδα απλά δεν υπάρχει. Ο Νικολό Τζανιόλο έβαλε… φωτιά στο ντέρμπι της Ρώμης με μία χειρονομία του.

Η Λάτσιο ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της Ρώμης, επικρατώντας της Ρόμα με 3-2. Αρνητικός πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Νικολό Τζανιόλο.

Ο Ιταλός εξτρέμ της Ρόμα ξέφυγε με τη συμπεριφορά του, καθώς έπιασε τα γεννητικά του όργανα και τα… έδειξε στους οπαδούς της Λάτσιο, ενώ στη συνέχεια τους χαιρέτησε ειρωνικά.

Ο Τζανιόλο αναμένεται να τιμωρηθεί από την ιταλική ομοσπονδία κι ίσως χάσει τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του Ζοζέ Μουρίνιο ή κληθεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει μεγάλο χρηματικό πρόστιμο.

Zaniolo did this to the Lazio fans at the end of the match pic.twitter.com/rGUpYBjJg2