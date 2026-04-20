Laureus World Sports Awards: Αρίνα Σαμπαλένκα και Κάρλος Αλκαράθ πήρα τα «Όσκαρ» του αθλητισμού

Το τένις ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στα Παγκόσμια Αθλητικά Βραβεία Laureus, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (20.04.2026) στο “Palacio de Cibeles” στη Μαδρίτη, με τους Κάρλος Αλκαράθ και Αρίνα Σαμπαλένκα να παίρνουν τα… όσκαρ του αθλητισμού.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας της χρονιάς, έπειτα από μια εντυπωσιακή σεζόν, κατά την οποία διατήρησε σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσης. Μεταξύ άλλων, κατέκτησε το US Open και είχε συνεχή παρουσία στους τελικούς των σημαντικότερων διοργανώσεων, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο γυναικείο τένις και την παρουσία της στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Απ’ τη μεριά του, ο Κάρλος Αλκαράθ αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής της χρονιάς, εξαργυρώνοντας μια εξαιρετική αγωνιστική περίοδο, νικώντας τον εκπληκτικό Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ, τέσσερις φορές το 2025.

Ο Ισπανός τενίστας κατέκτησε τόσο το Roland Garros όσο και το US Open, ολοκληρώνοντας τη χρονιά ως Νο1 στον κόσμο και ενισχύοντας τη φήμη του ως ένας από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της νέας γενιάς στο άθλημα.

Το βραβείο για την καλύτερη ομάδα της σεζόν πήγε στην Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε, η οποία κατέκτησε το Champions League και τους άλλους πέντε τίτλους για τους οποίους διεκδικούσε κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Το βραβείο «Αποκάλυψη της Χρονιάς» απονεμήθηκε στον Βρετανό Λάντο Νόρις, παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, ενώ το βραβείο «Επιστροφής της Χρονιάς» απονεμήθηκε στον Βορειοϊρλανδό γκόλφερ Ρόρι ΜακΙλρόι, νικητή του Masters Tournament μετά από μια δεκαετία απογοητεύσεων.

Ο Λαμίν Γιαμάλ έλαβε το βραβείο του Νέου Αθλητή της Χρονιάς, ενώ οι Τόνι Κρόος, Νάντια Κομανέτσι, Κλόε Κιμ, Γκαμπριέλ Αραούχο και το Ίδρυμα Fútbol Más συμπλήρωσαν τη λίστα των τιμώμενων.

Η 26η απονομή των επονομαζόμενων «Όσκαρ του αθλητισμού», η τρίτη που πραγματοποιήθηκε στην ισπανική πρωτεύουσα και δη στο λαμπερό «Palacio de Cibeles», «τίμησε» επίσης τον Λάντο Νόρις, τον Ρόρι ΜακΙλρόι, τον Τόνι Κρόος και τη Νάντια Κομανέτσι, με την τελευταία να είναι συγκινημένη, τη στιγμή της απονομής.

50 years on from her historic perfect 10, fellow Laureus Academy members surprised Nadia Comăneci with the Lifetime Achievement Award.#Laureus | @nadiacomaneci10 @Olympics pic.twitter.com/sIHB9Y2wFV — Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026

Η λίστα των νικητών για τα Laureus World Sports Awards 2026:

Καλύτερος αθλητής της χρονιάς

Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) – Τένις

Καλύτερη αθλήτρια της χρονιάς

Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) – Τένις

Καλύτερη ομάδα της χρονιάς

Παρί Σεν Ζερμέν (Ποδόσφαιρο)

Αποκάλυψη της χρονιάς

Λάντο Νόρις (Ηνωμένο Βασίλειο) – Formula 1

Επιστροφή της χρονιάς

Ρόρι ΜακΙλρόι (Βόρεια Ιρλανδία) – Γκολφ

Νέος αθλητής της Χρονιάς

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία) – Ποδόσφαιρο

Αθλητής με αναπηρία

Γκαμπριέλ Αραούχο (Βραζιλία) – Κολύμβηση

Sporting Inspiration Award:

Τόνι Κρόος (Γερμανία) – Ποδόσφαιρο