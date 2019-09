Laver Cup: Ο Τσιτσιπάς έκανε το καθήκον του! Αποθέωση από τον Ναδάλ – video

Με το… δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Laver Cup ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε του Τέιλορ Φριτζ με 6-2, 1-6, 10-7 κι έδωσε το προβάδισμα στην Ευρώπη στη «μάχη» με τη μικτή κόσμου του τένις.

Ο Τσιτσιπάς μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε άνετα το πρώτο σετ με 6-2 σε 24 λεπτά. Στο δεύτερο σετ αντιστράφηκαν οι ρόλοι, με τον Αμερικανό τενίστα να φτάνει με σχετική άνεση στην κατάκτηση του (1-6).

Στο τάι μπρέικ, ο Έλληνας τενίστας δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε το σετ με 10-7 και τη νίκη.

#TeamEurope's @StefTsitsipas leaving it all out on the court in the match 3 match tiebreak. pic.twitter.com/KGoFpixs3y — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019

Early break @StefTsitsipas. Pumping up the volume at the start of match 3. Leads Fritz 1-0.#LaverCup pic.twitter.com/eV7ylWkIpC — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019

Πανηγυρισμοί από τον Ναδάλ και τους υπόλοιπους παίκτες

Την αποθέωση από τους συμπαίκτες του στην ομάδα της Ευρώπης και φυσικά από τον Ράφα Ναδάλ γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον αγώνα του μ με τον Φριτζ.

Μετά την κατάκτηση του πρώτου σετ, ο Ισπανός τενίστας και οι υπόλοιποι σηκώθηκαν από τον πάγκο και χειροκρότησαν τον Έλληνα πρωταθλητή.

Να σημειωθεί ότι πριν την ολοκλήρωση του σετ ο Τσιτσιπάς άκουσε και οδηγίες από τους Φέντερερ-Ναδάλ.