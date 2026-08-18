Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ live για τα πλέι οφ του Champions League

31'

Καλή στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Μάγερ έκανε μία γλυκιά σέντρα με το δεξί με τον Μουκουντί να βάζει το πόδι και να χαλάει τη φάση, την ώρα που ο Γιόβιτς ήταν σε καλή θέση