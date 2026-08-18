Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ live για τα πλέι οφ του Champions League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λέφσκι Σοφιας στη Βουλγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα πλέι οφ του Champions League και στοχεύει στη νίκη για να υποδεχθεί τους Βούλγαρους με σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase.
23:01 | 18.08.2026
55'
Απειλεί η Λέφσκι με τον Μαϊκόν
Ο Μαϊκόν κουβάλησε την μπάλα για πολλά μέτρα και μπήκε στην περιοχή για να σουτάρει με το αριστερό, για να αναγκάσει τον Στρακόσα να απομακρύνει τον κίνδυνο με διπλή προσπάθεια
23:01 | 18.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
22:53 | 18.08.2026
22:45 | 18.08.2026
Η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει βρει γκολ στο ματς, όμως το δοκάρι και η αστοχία του Γιόβιτς έχουν κρατήσει στο μηδέν το σκορ
22:45 | 18.08.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος χωρίς καθυστερήσεις
22:45 | 18.08.2026
22:44 | 18.08.2026
22:42 | 18.08.2026
22:39 | 18.08.2026
42'
Η Λέφσκι έχει πάρει τα ηνία της αναμέτρησης στα τελευταία λεπτά, μετά από ένα καλό 15λεπτο της Ένωσης
22:38 | 18.08.2026
37'
Μεγάλη ευκαιρία για τη Λέφσκι
Μετά από πολιορκία μέσα στην περιοχή ο Μουμπαρίκ σούταρε με δύναμη από το ύψος της μεγάλης περιοχής με τον Στρακόσα να μπλοκάρει την μπάλα
22:33 | 18.08.2026
22:33 | 18.08.2026
22:32 | 18.08.2026
32'
Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ
Ο Βούτσοφ έκανε το λάθος και ο Γιόβιτς από πλεονεκτική θέση έστειλε την μπάλα μακριά από την εστία
22:31 | 18.08.2026
31'
Καλή στιγμή για την ΑΕΚ
Ο Μάγερ έκανε μία γλυκιά σέντρα με το δεξί με τον Μουκουντί να βάζει το πόδι και να χαλάει τη φάση, την ώρα που ο Γιόβιτς ήταν σε καλή θέση
22:21 | 18.08.2026
22:18 | 18.08.2026
20'
Δοκάρι για την ΑΕΚ με τον Γιόβιτς
Ο Μάγερ βρήκε ωραία τον Γιόβιτς μέσα στην περιοχή με τον Σέρβο να προσπαθεί με πλασέ να κρεμάσει τον αντίπαλο κίπερ, με την μπάλα να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας και να περνάει άουτ
22:12 | 18.08.2026
18'
Καλή στιγμή για τη Λέφσκι Σόφιας
Ο Σεραφίμοβ δοκίμασε ένα σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά άουτ
22:10 | 18.08.2026
22:04 | 18.08.2026
10'
Καμία καλή στιγμή στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής
Η Λέφσκι είχε το πρώτο σουτ του ματς, το οποίο δεν ήταν ικανό να απειλήσει τον Στρακόσα
22:04 | 18.08.2026
5'
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά του ματς στη Σόφια
21:59 | 18.08.2026
Ξεκίνησε το ματς
21:59 | 18.08.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
21:58 | 18.08.2026
Ο Γκλεν Νίμπεργκ θα διευθύνει την αναμέτρηση στη Σόφια
21:57 | 18.08.2026
Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση του ύμνου του Champions League
21:49 | 18.08.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο