Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Το πλάνο του Νίκολιτς για το βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League

Η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά σε μια τεράστια πρόκληση! Αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λέφσκι Σόφιας (22:00, Cosmote Sport 2, Newsit.gr), έχοντας μπροστά της έναν τεράστιο στόχο. Την είσοδό της στη League Phase του Champions League.

Το όνειρο της ΑΕΚ για είσοδο στην τελική φάση του Champions League περνάει από τη Σόφια. Το πρώτο ματς κόντρα στη Λέφσκι για τα playoffs της διοργάνωσης θα διεξαχθεί μπροστά σε 38.000 φίλους των γηπεδούχων. Οι “κιτρινόμαυροι” του Μάρκο Νίκολιτς θα έχουν στο πλευρό τους περίπου 2.000 φιλάθλους, που θα προσπαθήσουν να τους δώσουν την απαραίτητη ώθηση για ένα θετικό αποτέλεσμα, ενόψει τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια (26.08.26, 22:00, Newsit.gr).

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Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να… φτιάξει τη χρονιά της, να αγωνιστεί για πρώτη φορά σε League Phase του Champions League και να επιστρέψει στην τελική φάση της διοργάνωσης μετά τη σεζόν 2018/19.

Ο Μάρκο Νίκολιτς -στις δηλώσεις του- τόνισε ότι η ΑΕΚ πρέπει να παρουσιαστεί αντάξια των προσδοκιών και των απαιτήσεων για να πετύχει τον στόχο της, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες και ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Σέρβος τεχνικός γνωρίζει πως σε μία διπλή ¨μάχη” τέτοιου επιπέδου δεν συγχωρείται εύκολα κάποιο λάθος και αναμένεται να προσέξει αρκετά την αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Στις “μάχες” με την Λέφσκι, η ΑΕΚ έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα, αυτό του αγωνιστικού ρυθμού. Η Ένωση έχει μόλις ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια της (το 2-2 με τον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup, χάνοντας τον τίτλο στα πέναλτι). Η ομάδα της Σόφιας έχει δώσει τρεις προκριματικούς γύρους στο Champions League και τέσσερις αγώνες στο εγχώριο πρωτάθλημα, χωρίς να έχει γνωρίσει ήττα. Απέκλεισε κατά σειρά Μπάνια Λούκα (1-1 εκτός και 4-0 εντός), Κραϊόβα (1-0 εντός, 2-2 εκτός) και Καϊράτ (1-0 εντός, 0-1 εκτός).

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Οι σκέψεις του Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να μην αλλάξει την έως τώρα “συνταγή” του. Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Απόλυτο φαβορί για να ξεκινήσει στο πλευρό του Μαρίν είναι ο Καϊρίνεν.

Ο Κοϊτά στο ένα φτερό δείχνει να είναι το απόλυτο φαβορί για να ξεκινήσει, ενώ και ο Γιόβιτς στη γραμμή κρούσης φαντάζει να έχει “κλειδώσει” μια θέση.

Μάγερ και Βάργκα ίσως να έχουν ένα μικρό προβάδισμα, για να μπουν στην αρχική ενδεκάδα. Από εκεί και πέρα δεν αποκλείεται σε αυτές τις δυο θέσεις να υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Τόσο ο Ζούμπκοφ διεκδικεί θέση δεξιά, όσο ο φορμαρισμένος Ζίνι στη γραμμή κρούσης.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Λέφσκι Σόφιας (Χούλιο Βελάθκεθ): Βούτσοφ – Αλνταΐρ, Ντιμίτροφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες – Τρντιν, Μουμπαρίκ – Οκο-Φλεξ, Σερζίγιο, Μπάλα – Ρεϊνάλντο

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά, Μάγερ (Ζούμπκοφ) – Βάργκα (Ζίνι), Γιόβιτς

Διαιτητής: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)

Βοηθοί: Μαχμποντ Μπέιγκι (Σουηδία) και Αντρέας Σέντερκβιστ (Σουηδία)

4ος: Άνταμ Νάντεμπεκ (Σουηδία)

VAR: Ντένις Χίγκλερ (Ολλανδία) και AVAR: Έρβιν Μπλανκ (Ολλανδία)