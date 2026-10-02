Παναθηναϊκός: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Λιβάι Γκαρσία για μαγνητική

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, μετά τον τραυματισμό του Λιβάι Γκαρσία σε αγώνα της εθνικής Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού επιστρέφει την Κυριακή στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική για να φανεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού.

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Οι άνθρωποι του τριφυλλιού περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Λιβάι Γκαρσία, τα οποία θα δείξουν εάν θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης και για πόσο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι με την επανενάρξη του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα του Ολυμπιακού για την 6η αγωνιστική της Super League.