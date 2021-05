Κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Καπιτώλιο, σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και τον εξτρεμισμό, ο γερουσιαστής των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι, κάλεσε τον Λεμπρόν Τζέιμς να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με το -πασίγνωστο πλέον- tweet, που έκανε.

Το επίμαχο ποστάρισμα είχε γίνει πριν από περίπου ένα μήνα, μετά το θάνατο της 16χρονης Μακία Μπράιαντ (από πυροβολισμούς λευκού αστυνομικού, στο Οχάιο των ΗΠΑ) και λίγο μετά την ιστορική ετυμηγορίας στις ΗΠΑ, στη δίκη του πρώην αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν (κρίθηκε ένοχος για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη της Μινεσότα).

Ο ηγέτης των Λέικερς πόσταρε τη φωτογραφία του αστυνομικού, Νίκολας Ρίερντον, αναφέροντας «είσαι ο επόμενος # απόδοση ευθυνών» αφήνοντας να εννοηθεί πως θα είναι ο επόμενος που θα καταδικαστεί μετά τον αστυνομικό που δολοφόνησε τον Τζορτζ Φλόιντ.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αναγκάστηκε να κατεβάσει το συγκεκριμένο tweet και να.. δικαιολογηθεί, αφού αρκετοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να διαστρεβλώσουν τα λεγόμενα του και να τον κατηγορήσουν για υποκίνηση βίας και ρατσισμό.

Το θέμα έφτασε μέχρι και το Καπιτώλιο. Κατά τη διάρκεια ομιλίας, σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και τον εξτρεμισμό, ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών, Τζον Κένεντι, κάλεσε τον Λεμπρόν Τζέιμς να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με το -πασίγνωστο πλέον- tweet, έχοντας μάλιστα πίσω του το χαρακτηριστικό «τιτίβισμα» του ηγέτη των Λέικερς.

When an Ohio officer used force to rescue a victim, NBA star LeBron James tweeted a picture, saying: “YOU’RE NEXT. #ACCOUNTABILITY.”



Do reactions like this encourage violent extremism?



Well, DHS Sec. Mayorkas said he wouldn’t have posted this. So there’s your answer. pic.twitter.com/tduhfzPf9Q