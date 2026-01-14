Λεβαδειακός – ΟΦΗ το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Γνωστό έγινε το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Λεβαδειακός και ΟΦΗ συνθέτουν το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Οι Βοιωτοί και οι Κρητικοί θα παλέψουν σε διπλούς αγώνες για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 3-4 Φεβρουαρίου στο Παγκρήτιο και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά στο Λάμπρος Κατσώνης.

Ο ΟΦΗ πήρε τεράστια πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς επικράτησε 1-0 της ΑΕΚ, ενώ ο Λεβαδειακός νίκησε εντός έδρας με 2-0 τη Κηφισιά.