Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Λεβαδειακός – ΟΦΗ το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο ΟΦΗ έκανε την έκπληξη κόντρα στην ΑΕΚ
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Γνωστό έγινε το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Λεβαδειακός και ΟΦΗ συνθέτουν το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Οι Βοιωτοί και οι Κρητικοί θα παλέψουν σε διπλούς αγώνες για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 3-4 Φεβρουαρίου στο Παγκρήτιο και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά στο Λάμπρος Κατσώνης.

Ο ΟΦΗ πήρε τεράστια πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς επικράτησε 1-0 της ΑΕΚ, ενώ ο Λεβαδειακός νίκησε εντός έδρας με 2-0 τη Κηφισιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
232
115
115
112
92
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo