Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός live για την 24η αγωνιστική της Super League

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 24η αγωνιστική της Super League σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τέταρτη θέση στην τελική κατάταξη του ελληνικού πρωταθλήματος.
Η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Λαφόν
Το σουτ του Κωστή από το ύψος της μεγάλης περιοχής κόντραρε στον Κάτρη και απομακρύνθηκε
Διαιτητής: Τσακαλίδης
Βοηθοί: Κωσταράς, Κόλλιας
4ος: Κόκκινος
VAR: Παπαδόπουλος
AVAR: Κουμπαράκης
Στον πάγκο για το «τριφύλλι» βρίσκονται οι Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Αντίνο, Τσέριν, Σισοκό, Παντελίδης, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Γιάγκουσιτς, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς
Αναπληρωματικοί για τους Βοιωτούς είναι οι Άνακερ, Σουρδής, Άμπου-Χάνα, Λαγιούς, Κορνέζος, Νίκας, Μανθάτης, Λαμαράνα, Συμελίδης, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Γκούμας
Λαφόν, Ερνάντεθ, Κάτρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Γέντβαϊ, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τετέι
Λοντίγκιν, Τσάπρας, Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων, Κωστή, Μπάλτσι, Παλάσιος, Τσόκαϊ, Όζμπολτ, Πεντρόσο
Ίνγκασον και Σάντσες δεν ακολούθησαν την αποστολή του Παναθηναϊκού για να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι με την Μπέτις (12/03/26, 19:45)
Η έκβαση του αγώνα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κατάληψη της τέταρτης θέσης, αφού οι πράσινοι με νίκη θα φύγουν με έξι βαθμούς από τους Βοιωτούς. Αν οι γηπεδούχοι πάρουν τη νίκη θα βάλουν ξανά φωτιά στη μάχη
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Παναθηναϊκό στη Λιβαδειά