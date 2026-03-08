Αθλητικά

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός live για την 24η αγωνιστική της Super League

Παιχνίδι μεγάλης βαθμολογικής σημασίας στο «Λάμπρος Κατσώνης»
Ο Κυριακόπουλος και ο Παλάσιος στο Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός
Super League
24η αγωνιστική
0 - 0
1ο ημίχρονο
Ο Κυριακόπουλος και ο Παλάσιος στο Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 24η αγωνιστική της Super League σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τέταρτη θέση στην τελική κατάταξη του ελληνικού πρωταθλήματος.

19:09 | 08.03.2026
9'
Ο Πεντρόσο απείλησε με κεφαλιά από κόρνερ του Κωστή

Η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Λαφόν

19:01 | 08.03.2026
4'
Πρώτη απειλή των γηπεδούχων

Το σουτ του Κωστή από το ύψος της μεγάλης περιοχής κόντραρε στον Κάτρη και απομακρύνθηκε

18:59 | 08.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Λιβαδειά
18:57 | 08.03.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
18:57 | 08.03.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στο γήπεδο
18:53 | 08.03.2026

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Κόλλιας

4ος: Κόκκινος

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Κουμπαράκης

 

18:48 | 08.03.2026
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο Γιάννης Κομπότης
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
18:47 | 08.03.2026

Στον πάγκο για το «τριφύλλι» βρίσκονται οι Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Αντίνο, Τσέριν, Σισοκό, Παντελίδης, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Γιάγκουσιτς, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς

18:47 | 08.03.2026

Αναπληρωματικοί για τους Βοιωτούς είναι οι Άνακερ, Σουρδής, Άμπου-Χάνα, Λαγιούς, Κορνέζος, Νίκας, Μανθάτης, Λαμαράνα, Συμελίδης, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Γκούμας

18:47 | 08.03.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Ερνάντεθ, Κάτρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Γέντβαϊ, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τετέι

18:39 | 08.03.2026
Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού

Λοντίγκιν, Τσάπρας, Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων, Κωστή, Μπάλτσι, Παλάσιος, Τσόκαϊ, Όζμπολτ, Πεντρόσο

18:39 | 08.03.2026

Ίνγκασον και Σάντσες δεν ακολούθησαν την αποστολή του Παναθηναϊκού για να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι με την Μπέτις (12/03/26, 19:45)

18:39 | 08.03.2026

Η έκβαση του αγώνα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κατάληψη της τέταρτης θέσης, αφού οι πράσινοι με νίκη θα φύγουν με έξι βαθμούς από τους Βοιωτούς. Αν οι γηπεδούχοι πάρουν τη νίκη θα βάλουν ξανά φωτιά στη μάχη

18:39 | 08.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Παναθηναϊκό στη Λιβαδειά

